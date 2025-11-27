第63回ミス・インターナショナル世界大会2025が27日、都内で行われ、コロンビア代表でモデルのカタリナ・ドゥケさん（26）が“世界一の美女”に選ばれた。ミス・ワールド、ミス・ユニバースと並ぶ世界3大ビューティー・ページェントの1つ。約80の国と地域から集結した80人の「美と平和の親善大使」が、民族衣装や水着、イブニングドレス姿などで美を競った。ドゥケさんは「クイーンになるために日本に来たのですが、それ以上にこれ