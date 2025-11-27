宝塚歌劇団雪組『ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜』の新人公演が２７日、兵庫県の宝塚大劇場で行われ、初舞台から３年目・１０９期の律希奏（りつき・そう）が初の主演を務めた。本公演でトップスター・朝美絢が演じた社交界の異端児を、抜群の表現力と見事な歌声で描いた律希。息をのむほどの美貌も役にマッチし、ヒロインを務めた華純沙那（かすみ・さな）とともに、本拠地の真ん中でスポットライトを浴びた。朝美からは