天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、戦後80年にあたり、太平洋上の激戦地ぺリリュー島に関する映画のチャリティー上映会に出席されました。きょう（27日）午後5時半すぎ、グレーのセットアップ姿の愛子さまは、東京・千代田区のイイノホールで、出迎えたパラオ大使と握手を交わしたあと、出演者の板垣李光人さんや中村倫也さんらと笑顔で挨拶されました。愛子さまが鑑賞したチャリティー映画「ペリリュー ―楽園のゲルニカ―