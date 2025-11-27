Image: Amazon いい、いいって話はよく聞くんです。中性重炭酸の入浴剤、BARTH。重炭酸イオンで温浴効果を促進。入浴後も体の芯からほんっとうにポカポカすると。そのポカポカの血行促進で疲労効果抜群で、ぐっすり眠れるって言うんです。ぜひ試してみたいのですが、…そこそこお高いのです。1度の入浴に3錠必要で、9錠（3回分）セットが990円。1回330円。いや、言うほど高くないけど、安く