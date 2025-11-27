年齢を重ねるほど体調の変化を感じやすくなり、通院や薬代が少しずつ増えているという方も多いのではないでしょうか。年齢とともに医療費が増えるのは自然なことですが、公的な保険制度の活用や日々の体づくりで、将来の負担は大きく変わるでしょう。今回は医療費の現状、知っておきたい医療保険・介護保険制度、今日から取り入れられる健康習慣まで、暮らしに役立つポイントを分かりやすく紹介します。65歳以上1人当たりの年間医