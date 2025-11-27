黒竜江省綏化市慶安県永華村に位置する哈爾浜（ハルビン）市と伊春市を結ぶ哈伊高速鉄道の哈爾浜区間のレール敷設作業現場で11月25日、施工を担当する中鉄二局集団有限公司の作業員4人が電動インパクトレンチを手に持ち、レールを取り付ける鋼鉄製ネジの最後の1組をしっかりと締めた。これにより、中国の第14次五カ年計画（2021〜25年）における重点プロジェクトである同高速鉄道の全線でレール敷設が完了。続いて行われる最終調整