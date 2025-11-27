モデルの益若つばささんは11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。宮城県仙台市を旅行したことを報告し、写真を公開しました。【写真】益若つばさ、「仙台日帰りご利益旅」へ「仙台日帰りご利益旅行ったよ！」益若さんは「仙台日帰りご利益旅行ったよ！」とつづり、4枚の写真を投稿。神社を訪れたり、牛タンを食べたりしたことが分かります。この日は友人と一緒だったようで、プライベート感満載なリラックスした表情が印象的です