福岡県警田川署は27日、田川市川宮の道路上で同日午前9時ごろ、小学生女児が一人で登校中、見知らぬ男から「これ見て」と声をかけられ、スマートフォンで動画を見せられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は25〜30歳くらいで身長165程度の中肉。黒色短髪、藍色長袖トレーナー、青色ジーンズを着用していたという。