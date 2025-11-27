ガンバ大阪の名和田我空が、待望のプロ初ゴールを決めた。G大阪は現地11月27日、アジア・チャンピオンズリーグ２のグループステージ第５節で、香港の東方と敵地で対戦。５−０で圧勝した。 ゴールラッシュを締めくくったのが名和田だ。75分、三浦弦太のクロスを敵陣エリア内で受けた名和田は、巧みなステップワークで相手をかわし、右足を振り抜く。狙いすましたシュートが、ゴール右隅に突き刺さった。試合を中継し