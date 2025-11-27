オンラインで取材対応するスノーボード女子の三木つばき＝27日スノーボード女子パラレル大回転で3月の世界選手権2位の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が27日、オンラインで会見し、12月上旬にワールドカップ（W杯）開幕戦を迎えるミラノ・コルティナ五輪シーズンへ「試合前の不安が昨季に比べてなくなっている。たくさん練習も積めて、自分と向き合う時間もつくれた。自信を持って挑める」と手応えを口にした。昨季はこの種