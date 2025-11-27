宮粼駿監督の名作『もののけ姫』が、スーパー歌舞伎『もののけ姫』として、2026年7〜8月に東京・新橋演舞場で上演されることが発表され、出演の市川團子さん（21）、中村壱太郎さん（35）がコメントを寄せました。映画『もののけ姫』は1997年に公開され、アニメーション作品として初めて日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞しました。アシタカとサン、タタラ場に生きる人々と森に棲む神々、それぞれの運命が絡みあい、人間と