秋田朝日放送 県内の市町村長などを対象にした災害対策についての研修会が行われました。 県災害対策本部室で行われた研修会には、８市町村の首長などが参加しました。市町村長は災害発生時に災害対策本部長となって対応にあたります。自治体トップに全庁的な視野で災害対応を指揮する能力を身につけてもらおうと、県と「人と防災未来センター」が本部の効果的な運営などについて学ぶ演習を行いました。研修会は最大