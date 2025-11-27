演歌歌手天童よしみ（71）が27日、東京国際フォーラムで公演「昭和100年記念・100曲コンサート」を行った。昭和音楽のヒット史から100曲を選択。2回の休憩を入れながら約6時間をかけて披露した。第3部は純白のロングドレスで登場し、シャンソンの名曲「愛の讃歌」で幕を開けた。続く「上を向いて歩こう」では満員の約5000人の手拍子に乗ってリズミカルに歌い上げた。「昨年から全国をクラシックスタイルで回っています。（オーケス