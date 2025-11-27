ドラマ化された「ＳＣＩＳ科学犯罪捜査班」シリーズなどで知られるミステリー作家・中村啓氏（５２）が２７日、東京・池袋ＳＨＯＴＢＡＲＭＡＯで「ちょい飲み小説教室」を開催した。集まったファン１０人人（定員）と立ち見３人の１３人を前に、授業形式で、小説の書き方を伝授。自らの実体験を語り、その内容を元にその場で即興小説を作るコーナーを設けたり、挙手制でファンのエピソードを聞きながら、即興小説を作るア