フィギュアスケート女子で２０１５年世界選手権覇者のエリザベータ・トゥクタミシェワ（２８＝ロシア）が?年齢制限の是非?について言及した。かつてのフィギュアスケート界はシーズン前の７月１日に１５歳に達している選手がシニアの国際大会に出場できるルールだったが、現在は１７歳以上に変更となっている。ロシア国内ではいまだに賛否両論が巻き起こっている中で、２４日に現役引退を公表したトゥクタミシェワは肯定的な意