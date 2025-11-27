日本ハムからＦＡ宣言して巨人移籍が決まった松本剛外野手（３２）が２７日、都内で入団会見を行った。背番号は「９」に決まった。会見に同席した水野雄仁編成本部長は「プレーだけでなく、野球に対する姿勢が非常に良い選手で、ジャイアンツの若手の手本になる存在というところで獲得に動いた」と説明。その上で「首位打者もとった経験がある。ここ１、２年は出場機会に恵まれていなかったので、もう一度ジャイアンツに来て