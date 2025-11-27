フリーの沖田愛加アナウンサーが、２７日に自身のＳＮＳを更新。ホワイトコーデを披露した。インスタグラムで「ボートレーススペシャルライブ見てくれてありがとう！」つづって、白のニットにふわふわロングスカート姿をアップした。この投稿には「可愛すぎて大好き」「白コーデ似合ってます」「ウエディングドレスみたい」「いい女」などの声が寄せられている。