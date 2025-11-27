秋田朝日放送 県内で例年より１カ月早く大流行しているインフルエンザ。感染拡大が止まりません。 患者の報告数は過去１０年で最も多くなっていますが、さらに前の週より１．４倍増えました。県によりますと、２３日までの１週間に県内の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は１医療機関あたり７５．７２人で、前の週の１．４倍となりました。保健所別でみると横手で１０７人、能代で９０人、湯沢で８６人