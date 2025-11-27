秋田朝日放送 事業者が撤退を決めた秋田沖２海域の洋上風力発電事業について、国や県・関係自治体などが再公募に向けて協議しました。国は入札で極端に安い価格の事業者が選ばれないような仕組みを取り入れるなど事業の実現性を重視する方針です。 秋田市で開かれた協議会には、国や県の担当者のほか漁業関係者らが参加し、事業者が撤退した秋田沖２海域での洋上風力発電事業の再公募に向けて意見交換が行われました。国は