ドルに買戻しも、感謝祭休場控えて次第に動意薄にドル円１５６円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドルに買戻しの動きがみられた。ドル円は155円台後半から156円台前半へと反発。ユーロドルは1.16台割れから1.15台後半へ、ポンドドルは1.32台後半から1.32台前半へと反落。東京午前までのドル安の流れに対して、ロンドン市場ではＮＹ市場が感謝祭休場となる前にポジション調整が入る格好となっている。円相場