秋田朝日放送 26日正午ごろ、美郷町の町道の交差点で車とバイクが衝突しバイクに乗っていた６２歳の男性が意識不明の重体です。 警察と消防によりますと、26日正午ごろ美郷町羽貫谷地の交差点で、直進しようとした普通乗用車が左から来たバイクと出合い頭に衝突しました。この事故でバイクを運転していた大仙市の会社員・高橋正輝さん（６２）が大仙市内の病院に搬送されました。高橋さんは頭を強く打ち意識不明の重体です