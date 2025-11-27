本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 11/27 EUR/USD 1.1575（15億ユーロ） USD/JPY 154.00（6.65億ドル） 155.75（7.51億ドル） GBP/USD 目立った期限設定なし ユーロドルは1.1575がピンポイント、ドル円は154.00と155.75に離れたポイント、ポンドドルは目立った設定なし