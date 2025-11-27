今年日米通算200勝を達成した読売ジャイアンツの田中将大投手（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。チームの北海道にゆかりのある同僚たちと「第2回道民会」を開催したことを報告し、オリジナルグッズなどで200勝を祝福される写真を公開した。【写真】「マー君の笑顔最高です」全員おそろいのTシャツで日米通算200勝を祝福される田中将大田中投手は「第2回道民会 今回は大和も来ることが出来て、みんなに200勝のお祝いも