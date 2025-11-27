¥Ö¥ì¥¤¥­¥óÃË»Ò¡¦Shigekix¤³¤ÈÈ¾°æ½Å¹¬¡¢23ºÐ¡£2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡£ÆüËÜÂåÉ½´ú¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î´é¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool¡Ú±ÇÁü¡ÛShigekix¡¢ÎÞ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Àïº²¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤«¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤Ï4°Ì¡£¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÇÔÀï¤«¤éShigekix¤Ï²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£²¿¤Î¤¿¤á¤ËÍÙ¤ë¤Î¤«¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØGET SPORTS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ò