【ACL2グループF第5節】(香港)東方足球隊 0-5(前半0-3)G大阪<得点者>[G]山下諒也(4分)、福岡将太(19分)、安部柊斗(33分)、デニス・ヒュメット(59分)、名和田我空(75分)<警告>[東]ダニエル・アルマザン(27分)、マルコス・ゴンドラ(65分)、ガオ・ミンハオ(66分)、リャン・グァンツォン(90分+2)[G]安部柊斗(37分)、奥抜侃志(85分)主審:アフマド・アルバドウェ副審:アショクライ・ジェーヴァラハ、ムハンマド・ファルハン