[11.27 ACL2 GL第5節 東方足球隊 0-5 G大阪 香港]ガンバ大阪は5日、AFCチャンピオンズリーグ(ACL2)グループリーグ第5節で東方足球隊(香港)と対戦し、5-0で勝利した。すでに決勝トーナメント進出を決めているなか、開幕5連勝で首位通過も確定させた。25日にダニエル・ポヤトス監督の今季限りでの退任を発表したG大阪。グループリーグ突破を決めている第5節では、J1リーグでは出番が少ないFW名和田我空を起用した。また、リーグ