Sincereが、12月5日にシングル「Selfish」を配信リリースすることを発表した。さらに、同曲が11月28日のJ-WAVE『ALL GOOD FRIDAY』にて初O.Aされることが決定した。デビュー以来コンスタントにリリースを重ねて来たSincereだが、2025年4月リリースの初のゲームタイアップとなったNintendo Switch™／Steam®『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』劇中歌「セダム」から約半年ぶりのリリースとなる。どのような楽曲なのかは、11