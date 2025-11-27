¡Ø¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡×¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ë²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤¤¤¸¤á¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥µ¥­¥³¤Î¾ì¹ç¡Ù¡Ê¤µ¤ä¤±¤ó/KADOKAWA¡ËÂè20²ó¡ÚÁ´43²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡×¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ë²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤¤¤¸¤á¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥µ¥­¥³¤Î¾ì¹ç¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â»ä¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤À¤±¡£²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È