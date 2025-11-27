27日朝、新潟市江南区の県道を歩いていた78歳の男性が、軽乗用車にひかれる事故がありました。男性は搬送先の病院で死亡しました。 警察によりますと、27日午前6時ごろ、新潟市江南区うぐいす1丁目の県道で、同区に住む飲食業の男性（43）が運転する軽乗用車が、道路を歩いて横断していた新潟市東区の無職男性（78）と衝突しました。 歩行者の男性は意識不明の重体で市内の病院に運ばれましたが、正午過ぎに重症頭部外傷によ