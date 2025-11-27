お笑いコンビ「トミーズ」の雅（65）が、22日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。恩人とのエピソードを振り返った。この日は番組冒頭から、雅のトークが止まらず。2014年に亡くなられたやしきたかじんさんとの思い出話を語った。先日は夢にまで出てきたといい「逸話が何個かある。あんな人おらへん」と回想した。ある時、大阪の街で路地裏を歩いていた。すると「向こうに、明らかにおかしいミニスカートの