光の装飾が施されたはまテラス。憩いの空間としてにぎわい創出を目指す＝２７日、横浜市西区横浜駅東口に新たな憩いの空間をつくる社会実験が２７日、横浜新都市センターと横浜スカイビルが共同管理する「はまテラス」（横浜市西区）で始動した。芝生やベンチを設置して夜間には光の演出も施し、にぎわい創出を目指す。来年２月２８日まで。はまテラスは、そごう横浜店が入る横浜新都市ビルとスカイビル２階のペデストリアンデ