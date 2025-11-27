推理小説家の中村啓氏が２７日、池袋ＳＨＯＴＢＡＲＭＡＯでファン交流イベント「ちょい飲み小説」を開催した。日本テレビ系ドラマ「ＳＣＩＳ科学犯罪捜査班」シリーズの原作作家である中村氏が、「小説というお堅いイメージを楽しいイメージに変え、若い子へ小説の魅力を伝え広げたい」という思いから開催された本イベント。即興小説を作ったり、集まったファンに授業形式で小説の書き方や小説を作るアドバイスをするなど