演歌歌手天童よしみ（71）が27日、東京国際フォーラムで公演「昭和100年記念・100曲コンサート」を行った。昭和音楽のヒット史から100曲を選択。2回の休憩を入れながら5時間以上をかけて約5000人に披露した。第2部は「ブルー・シャトウ」で幕を開け、5人組コーラスグループ「ベイビーブー」が天童の脇を固めた。野口五郎（69）の「オレンジの雨」では本人がギターを手にステージに登場した。野口は「小5の時の『ちびっ子のど自慢』