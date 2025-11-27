OSK日本歌劇団トップスター翼和希（つばさ・かずき）主演の「REVUESHOW！〜Dynamism〜」東京公演が27日、I’MASHOWで開幕した。OSKのエンターテイナー、翼が持ち前の歌とダンスで観客を魅了する。タンゴやシティポップなどさまざまなジャンルの楽曲に挑戦。同期の娘役トップスター千咲（ちさき）えみ、男役スター華月奏（はなづき・そう）ら出演メンバーすべてに見せ場があり愛にあふれた内容になっている。来年2月ま