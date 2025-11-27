香港の高層マンションで発生した大規模火災をうけ、高市首相は27日夜、お見舞いのメッセージを送りました。「大きな被害が生じていることに、大変心を痛めています」と述べた上で、「犠牲になられた方々に哀悼の意を表すとともに、御遺族に対し謹んでお悔やみ申し上げます。また、被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます」としています。