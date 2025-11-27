国際柔道連盟（IJF）は27日、ロシア選手が国際大会に正式な国の代表として参加することを容認すると発表した。国旗、国歌の使用が認められる。28日開幕のグランドスラム・アブダビ大会から適用される見込み。IJFは「スポーツは中立、独立、そして政治的影響を受けない立場を維持する必要がある」とした。同盟国のベラルーシは既に正式に復帰している。ロシアのウクライナ侵攻を受け、従来は中立選手として参加を認めていた。（