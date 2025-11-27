スポーツ用品販売のアルペンは、公認ゴルフボール「TOBUNDA ONE LINE」から数量限定品「レインボーパック」を発売する。同商品は8月21日に発売し、発売からわずか2ヵ月で累計販売数10万ダースを突破した「TOBUNDA ONE LINE」のボール12色が各1球ずつ入った商品となる。「レインボーパック」11月27日から、3000ダース限定で発売し、対象のゴルフ5店舗および公式オンラインストアで購入できる。［小売価格］1999円（税込）［発売日］