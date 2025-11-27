アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、期間限定でサイドメニュー「クロケット」を、11月27日から販売する。昨年、期間限定で販売し、びっくりドンキーのニューフェイスとして話題になったサイドメニューが再登場する。カラッ！サクッ！とした食感が愉しめる揚げたてまろやかポテトを是非堪能してほしい考え。左から：クロケット、テイクアウト クロケット「クロケット」は、外はカラッとクリスピーな仕上