「牛肉の甘辛炒め」ファンデリーは、大塚食品の「マンナンヒカリ」を使用した商品を12月1日から「ミールタイム」で発売する。大塚食品「マンナンヒカリ」を使用した「牛肉の甘辛炒め」を12月1日から発売する。「マンナンヒカリ」は医療機関管理栄養士98％が推奨（調査機関：ファンデリー調べ、評価方法：管理栄養士におけるアンケート調査／2024年3月実施、アンケート回答者：全国医療機関566施設／管理栄養士各1名、質問：糖質や