暖房器具を使い始めるこの時期、多発するのがストーブによる火災です。新潟市消防局は実験を公開して火災への注意を呼びかけました。（リポート）「冬に大活躍のストーブ。ですが去年の出火原因第一位でもあるんです」11月26日、新潟市消防局で公開された実験。用意されたのはこの時期、使い始めるストーブです。洗濯物をストーブの上に落とすと…（リポート）「現在1分が経過しました。バス