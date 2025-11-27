チェルシーのブラジル人スーパースター候補、エステヴァンはバルセロナ戦で決めたスーパーゴールにより、その才能を世界に示した。英紙『Mirror』は「チェルシーが夏にノニ・マドゥエケを売却しようとした理由がこれで分かる」と評し「驚異的な才能の持ち主であり、世界を驚かせる準備が整っている」と称賛している。マドゥエケも今節のチャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘン相手に勝ち越し弾を決め、チームを勝利に導いた