俳優の宮沢りえさんは11月27日、自身のInstagramを更新。美しいモデルショットを公開しました。【写真】宮沢りえの美肌あらわなホルターネック姿圧巻のモデルショット宮沢さんは「@voguejapan @cledepeaubeaute」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、ベルベット素材のホルターネックをまとった姿を披露しました。その手にはジャパンアンバサダーを務める資生堂の高級ブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」の「ラ・クレーム」が。