若き逸材が躍動している。現地11月26日、UEFAユースリーグのリーグフェーズ第５節でアーセナルU-19は、バイエルンU-19と対戦し、４−２で勝利。この一戦で２ゴールの活躍を見せたのが、アーセナルのマックス・ダウマンだ。15歳のレフティは、14歳でトップチームのトレーニングに参加しており、今季開幕前にはアジアツアーにも帯同。シンガポールで行なわれたミラン戦（１−０）でトップデビューを果たし、続くニューカッスル