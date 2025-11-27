4人組バンド「SUPERBEAVER」のボーカル・渋谷龍太（38）が27日、都内で映画「ナイトフラワー」（監督内田英治）の公開前夜祭に出席した。「普段はバンドマンです」と自己紹介。「自分は芝居というものを今まで一度もしたことがなくドキドキしながら撮影していた。1年経って本当に公開されるんだな、と本当にそんな気持ち」と感慨を語った。完成披露試写会に続いての映画イベント登壇となったが「（舞台袖でも）うまくしゃべ