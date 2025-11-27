ウナギの取引に関する国際会議が27日に行われました。日本のウナギは約7割を輸入に頼っていますが、私たちの食卓に影響は出るのでしょうか。■ウナギ“規制強化”なら心配が…炭火で香ばしく、じっくりと焼かれたウナギ。ご飯との相性は抜群。甘塩っぱいタレの香りが食欲をそそります。──よく来られるんですか？お客さん（30代）「毎週のように来ています。安くてすぐ出て、うな丼っていう高いものなのに、カジュアルに食べられ