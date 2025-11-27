タレントで歌手、映画コメンテーターのＬｉＬｉＣｏが総合プロデュースする音楽ライブ「第２回患者・市民大集会〜患者・市民の声を届けよう〜」が２７日、東京・品川のクラブｅＸで開催され、ＬｉＬｉＣｏをはじめ、ＭＡＴＳＵＲＩ、Ｋ、烏兎−ｕｔｏ−、ＣｉＯＮ、ＭｓＯＯＪＡ、ＭＡＳＫＯＦＧＯＤＤＥＳ）ら８組の豪華アーティストが出演した。「音楽でつながる?医療と社会?」をテーマに昨年初開催された同ライブは、