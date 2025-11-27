タレントのＬｉＬｉＣｏ（５５）が２７日、都内で行われた「第２回患者・市民大集会〜患者・市民の声を届けよう〜」音楽ライブの囲み取材に、男性６人組昭和歌謡＆ポップスグループ・ＭＡＴＳＵＲＩの柳田優樹（３９）、歌手のＫ（４２）らと登壇した。「音楽でつながる“医療と社会”」をコンセプトに、総合プロデュースを手がけたＬｉＬｉＣｏは「私の“好き”がつまったラインアップ」と自信を見せた。また「第６７回輝く