セレモニーに登場したＬＵＮＡＳＥＡの（左から）ＳＵＧＩＺＯさん、ＲＹＵＩＣＨＩさん、ＩＮＯＲＡＮさん、Ｊさん＝２７日、小田急秦野駅小田急電鉄は２８日、秦野駅（神奈川県秦野市）の駅メロディーに、人気ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ（ルナシー）」の楽曲を採用する。同市政７０周年事業の一環。２７日には同駅でセレモニーが行われ、闘病中の真矢さんを除くメンバー４人が参加した。上り線に「ＲＯＳＩＥＲ（ロー