創業55周年を迎えるミスタードーナツから、毎年大人気の「ミスド福袋2026」が登場します。今年はお客様の声に応えて、ポン・デ・ライオンと仲間たちをデザインした福袋と、原田治さんのイラストを使用した福袋の2種類がラインアップ。どちらもドーナツ引換カード付きで、ミスドの魅力を存分に楽しめる内容に仕上がっています。予約は12月10日（水）から、販売は12月26日（金）から数量限定で順次スタ}