香港の高層住宅で発生した大規模火災に対して、高市首相は27日、お見舞いのメッセージを出した。メッセージの中で高市首相は、「大きな被害が生じていることに大変、心を痛めている」とした上で、「犠牲になった方々に哀悼の意を表すとともに、遺族に対し、謹んでお悔やみ申し上げる」と記した。そして、「被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げる」とした。